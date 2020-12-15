В Сумах задержали мошенника, который продавал квартиры в несуществующих домах

В Сумах задержали гражданина Беларуси, который находился в международном розыске с 2018 года. Он продавал квартиры в несуществующих домах.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно данным учетам Генерального секретариата Интерпола, в течение пяти лет 39-летний мужчина и его сообщники продавали квартиры, которых не существовало. Продажу недвижимости они осуществляли по поддельным документам. Сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет 1,2 млн долларов.

Согласно законодательству Республики Беларусь, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, накануне, в аэропорту "Борисполь" задержали поляка, которого разыскивал Интерпол. Правоохранительные органы Польши объявили его в розыск на прошлой неделе.

Кроме того, в конце ноября сообщалось, что в Сумской области на пункте пропуска "Бачевск" задержали гражданина Германии, которого разыскивал Интерпол. Мужчину подозревают в отмывании денег и банковском мошенничестве.

Также ранее в Украине задержали международную банду, которая занималась вымогательством и похищением людей.