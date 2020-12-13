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В "Борисполе" задержали поляка, которого разыскивал Интерпол

Борисполь, Воскресенье 13 декабря 2020 17:50
В "Борисполе" задержали поляка, которого разыскивал Интерпол
Фото: пункты паспортного контроля в "Борисполе" (dpsu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В аэропорту "Борисполь" задержали поляка, которого разыскивал Интерпол. Правоохранительные органы Польши объявили его в розыск на прошлой неделе.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Задержание произошло в субботу, 12 декабря. Гражданин Польши направлялся на самолет в Объединенные Арабские Эмираты. Во время сканирования его документов сработала база данных Интерпола. В ней было предписание к задержанию.

Пограничники задержали поляка и оповестили украинское бюро Интерпола, где подтвердили, что он находится в международном розыске.

Оказалось, что правоохранительные органы Польши объявили мужчину в розыск на прошлой неделе, когда он уже находился в Украине. Он подозревается в подделке документов, мошенничестве и организованной преступности.

В ближайшее время подозреваемого экстрадируют в Польшу.

В конце ноября сообщалось, что в Сумской области на пункте пропуска "Бачевск" задержали гражданина Германии, которого разыскивал Интерпол. Мужчину подозревают в отмывании денег и банковском мошенничестве.

Напомним, в конце июня на границе с Польшей задержали украинца, которого разыскивали в 190 странах.

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