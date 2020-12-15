У Сумах затримали шахрая, який продавав квартири в неіснуючих будинках

У Сумах затримали громадянина Білорусі, який перебував у міжнародному розшуку з 2018 року. Він продавав квартири в неіснуючих будинках.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Згідно з даними обліків Генерального секретаріату Інтерполу, протягом п'яти років 39-річний чоловік та його спільники продавали квартири, яких не існувало. Продаж нерухомості здійснювали за підробними документами. Сума збитків, завданих потерпілим, становить 1,2 млн доларів.

Згідно із законодавством Республіки Білорусь, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, напередодні, в аеропорту "Бориспіль" затримали поляка, якого розшукував Інтерпол. Правоохоронні органи Польщі оголосили його в розшук минулого тижня.

Крім того, в кінці листопада повідомлялося, що в Сумській області на пункті пропуску "Бачівськ" затримали громадянина Німеччини, якого розшукував Інтерпол. Чоловіка підозрюють у відмиванні грошей і банківському шахрайстві.

Також раніше в Україні затримали міжнародну банду, яка займалася здирництвом і викраденням людей.