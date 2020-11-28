В Сумской области задержали немца, которого разыскивал Интерпол

Фото: задержание (РБК-Украина)

В Сумской области на пункте пропуска "Бачевск" задержали гражданина Германии, которого разыскивал Интерпол. Мужчину подозревают в отмывании денег и банковском мошенничестве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Подозреваемому 43 года, он находился в международном розыске правоохранительными органами Германии.

На границе мужчину остановили пограничники Сумского отряда, когда тот направлялся в Россию на автомобиле. Во время проверки документов правоохранители установили, что мужчина находится в международном розыске и задержали его.

По данным правоохранителем, гражданин Германии прибыл в Украину в конце 2019 года, в розыск его объявили более полугода назад. Все это время он находился в Украине, и в дальнейшем решил скрываться на территории России.

Задержанного передали представителям Национальной полиции, которые займутся его экстрадицией в Германию для привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, в конце июня на границе с Польшей задержали украинца, которого разыскивали в 190 странах.

Также сообщалось о задержании иностранца в Одесской области, Интерпол искал его за переправу "нелегалов".