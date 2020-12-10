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Похищали людей и вымогали деньги: в Украине задержана международная банда

Украина, Четверг 10 декабря 2020 20:15
Похищали людей и вымогали деньги: в Украине задержана международная банда
Фото: задержание банды (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Украине задержали международную банду. Она занималась вымогательством и похищением людей.

Об этом сообщает Национальная полиция.

По версии следствия, подозреваемые причастны к нескольким случаям вымогательства и похищения людей с целью выкупа или осуществления действий на пользу злоумышленников. Суммы, которые они требовали, колебались от 20 тысяч до 800 тысяч долларов. Преступления осуществлялись под руководством "воров в законе" из России и сопровождались физическим насилием.

Установлено, что у организации было два подразделения - в Киеве и Одессе. Банды работали как на территории этих областей, так и в других регионах страны. Всего в группировку входило 12 человек, лидер и ее участники - выходцы из другой страны.

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