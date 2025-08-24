У частині Сумського району перебої зі світлом через російські удари

"Шановні споживачі електроенергії! Перебої з розподілом електроенергії в частині Сумського району пов'язані з ударами армії рф по критичній інфраструктурі. Ми працюємо, а ви - будь ласка, зберігайте інформаційну тишу!", - сказано у повідомленні.

За даними Григорова, без світла внаслідок атаки РФ залишилася частина Білопільської та Ворожбянської громад

"Ремонтні бригади розпочнуть відновлювати електропостачання, коли це дозволить безпекова ситуація", - зазначив він.