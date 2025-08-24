В части Сумского района перебои со светом из-за российских ударов

"Уважаемые потребители электроэнергии! Перебои с распределением электроэнергии в части Сумского района связаны с ударами армии рф по критической инфраструктуре. Мы работаем, а вы - пожалуйста, сохраняйте информационную тишину!", - сказано в сообщении.

По данным Григорова, без света в результате атаки РФ осталась часть Белопольской и Ворожбянской общин

"Ремонтные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, когда это позволит ситуация с безопасностью", - отметил он.