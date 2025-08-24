В части Сумского района перебои со светом из-за российских ударов

В Сумском районе после очередных российских атак возникли проблемы со светом. Энергетики работают над тем, чтобы ликвидировать последствия и восстановить энергоснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Сумыоблэнерго" и руководителя Сумской ОГА Олега Григорова.
"Уважаемые потребители электроэнергии! Перебои с распределением электроэнергии в части Сумского района связаны с ударами армии рф по критической инфраструктуре. Мы работаем, а вы - пожалуйста, сохраняйте информационную тишину!", - сказано в сообщении.
По данным Григорова, без света в результате атаки РФ осталась часть Белопольской и Ворожбянской общин
"Ремонтные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, когда это позволит ситуация с безопасностью", - отметил он.
Напомним, что в воскресенье вечером, 24 августа, россияне массированно атаковали Сумы дронами. В городе насчитали не менее 10 прилетов. Также в ночь на 24 августа в городе на фоне атаки российских ударных беспилотников было шумно.
Также мы писали, что в ночь на 19 августа россияне попали дроном по жилому дому в Песчанском старостате Сумской общины. В результате удара начался пожар.