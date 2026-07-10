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У Сумах відкривають Пункти Незламності через перебої з електрикою

21:16 10.07.2026 Пт
1 хв
Повний перелік адрес, де можна зарядити гаджети
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Пункт Незламності (Getty Images)

У Сумах відкривають 13 стаціонарних Пунктів Незламності через перебої зі світлом, які виникли внаслідок бойових дій та аварій на мережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сумської міськради.

Відповідне рішення ухвалила Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумської міської громади.

Стаціонарні пункти розгортають на базі місцевих шкіл та дитячих садків. Вони прийматимуть мешканців з 21:00 10 липня і попередньо до 20:00 11 липня. Знайти допомогу можна за такими адресами:

  • заклади загальної середньої освіти - №6, №9, №17, №21, №23, №24, №29 та №30;
  • заклади дошкільної освіти - №7, №9, №12, №17 і №18.

У цих пунктах містяни зможуть безплатно зарядити мобільні телефони, а за наявності достатньої потужності обладнання - й інші гаджети.

Окрім стаціонарних локацій громади, у місті також продовжує безперервно працювати Пункт Незламності ДСНС, який розташований на вулиці Сергія Табали.

Нагадаємо, сьогодні в Ізюмській громаді Харківської області почались аварійні відключення електроенергії у низці населених пунктів.

Раніше, 8 липня, внаслідок російських обстрілів перебої з електропостачанням були зафіксовані у Полтавській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

Крім того, 6 липня через атаки російських військ без електропостачання залишилися окремі райони Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

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СумиПункт незламностіЕлектроенергія