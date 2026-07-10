У Сумах відкривають Пункти Незламності через перебої з електрикою

Відповідне рішення ухвалила Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумської міської громади.

Стаціонарні пункти розгортають на базі місцевих шкіл та дитячих садків. Вони прийматимуть мешканців з 21:00 10 липня і попередньо до 20:00 11 липня. Знайти допомогу можна за такими адресами:

заклади загальної середньої освіти - №6, №9, №17, №21, №23, №24, №29 та №30;

заклади дошкільної освіти - №7, №9, №12, №17 і №18.

У цих пунктах містяни зможуть безплатно зарядити мобільні телефони, а за наявності достатньої потужності обладнання - й інші гаджети.

Окрім стаціонарних локацій громади, у місті також продовжує безперервно працювати Пункт Незламності ДСНС, який розташований на вулиці Сергія Табали.

Нагадаємо, сьогодні в Ізюмській громаді Харківської області почались аварійні відключення електроенергії у низці населених пунктів.