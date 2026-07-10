RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

В Сумах открывают Пункты Несокрушимости из-за перебоев с электричеством

21:16 10.07.2026 Пт
1 мин
Полный список адресов, где можно зарядить гаджеты
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Пункт Несокрушимости (Getty Images)

В Сумах открывают 13 стационарных Пунктов Несокрушимости из-за перебоев со светом, которые возникли в результате боевых действий и аварий на сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сумского горсовета.

Соответствующее решение приняла Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Сумской городской общины.

Стационарные пункты разворачивают на базе местных школ и детских садов. Они будут принимать жителей с 21:00 10 июля и предварительно до 20:00 11 июля. Найти помощь можно по следующим адресам:

  • учреждения общего среднего образования - №6, №9, №17, №21, №23, №24, №29 и №30;
  • учреждения дошкольного образования - №7, №9, №12, №17 и №18.

В этих пунктах горожане смогут бесплатно зарядить мобильные телефоны, а при наличии достаточной мощности оборудования - и другие гаджеты.

Кроме стационарных локаций громады, в городе также продолжает непрерывно работать Пункт Несокрушимости ГСЧС, расположенный на улице Сергея Табалы.

Напомним, сегодня в Изюмской общине Харьковской области начались аварийные отключения электроэнергии в ряде населенных пунктов.

Ранее, 8 июля, в результате российских обстрелов перебои с электроснабжением были зафиксированы в Полтавской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

Кроме того, 6 июля из-за атак российских войск без электроснабжения остались отдельные районы Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
СумыПункт незламностіЭлектроэнергия