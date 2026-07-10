В Сумах открывают Пункты Несокрушимости из-за перебоев с электричеством

В Сумах открывают 13 стационарных Пунктов Несокрушимости из-за перебоев со светом, которые возникли в результате боевых действий и аварий на сетях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сумского горсовета.
Соответствующее решение приняла Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Сумской городской общины.
Стационарные пункты разворачивают на базе местных школ и детских садов. Они будут принимать жителей с 21:00 10 июля и предварительно до 20:00 11 июля. Найти помощь можно по следующим адресам:
В этих пунктах горожане смогут бесплатно зарядить мобильные телефоны, а при наличии достаточной мощности оборудования - и другие гаджеты.
Кроме стационарных локаций громады, в городе также продолжает непрерывно работать Пункт Несокрушимости ГСЧС, расположенный на улице Сергея Табалы.
Напомним, сегодня в Изюмской общине Харьковской области начались аварийные отключения электроэнергии в ряде населенных пунктов.
Ранее, 8 июля, в результате российских обстрелов перебои с электроснабжением были зафиксированы в Полтавской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.
Кроме того, 6 июля из-за атак российских войск без электроснабжения остались отдельные районы Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.