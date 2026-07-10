ua en ru
Пт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

У Сумах відкривають Пункти Незламності через перебої з електрикою

21:16 10.07.2026 Пт
1 хв
Повний перелік адрес, де можна зарядити гаджети
aimg Валерій Ульяненко
У Сумах відкривають Пункти Незламності через перебої з електрикою Фото: Пункт Незламності (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Сумах відкривають 13 стаціонарних Пунктів Незламності через перебої зі світлом, які виникли внаслідок бойових дій та аварій на мережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сумської міськради.

Відповідне рішення ухвалила Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумської міської громади.

Стаціонарні пункти розгортають на базі місцевих шкіл та дитячих садків. Вони прийматимуть мешканців з 21:00 10 липня і попередньо до 20:00 11 липня. Знайти допомогу можна за такими адресами:

  • заклади загальної середньої освіти - №6, №9, №17, №21, №23, №24, №29 та №30;
  • заклади дошкільної освіти - №7, №9, №12, №17 і №18.

У цих пунктах містяни зможуть безплатно зарядити мобільні телефони, а за наявності достатньої потужності обладнання - й інші гаджети.

Окрім стаціонарних локацій громади, у місті також продовжує безперервно працювати Пункт Незламності ДСНС, який розташований на вулиці Сергія Табали.

Нагадаємо, сьогодні в Ізюмській громаді Харківської області почались аварійні відключення електроенергії у низці населених пунктів.

Раніше, 8 липня, внаслідок російських обстрілів перебої з електропостачанням були зафіксовані у Полтавській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

Крім того, 6 липня через атаки російських військ без електропостачання залишилися окремі райони Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Суми Пункт незламності Електроенергія
Новини
Посли ЄС погодили відкриття шостого переговорного кластера з Україною
Посли ЄС погодили відкриття шостого переговорного кластера з Україною
Аналітика
"Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників