У Сумах відкривають Пункти Незламності через перебої з електрикою
У Сумах відкривають 13 стаціонарних Пунктів Незламності через перебої зі світлом, які виникли внаслідок бойових дій та аварій на мережах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сумської міськради.
Відповідне рішення ухвалила Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумської міської громади.
Стаціонарні пункти розгортають на базі місцевих шкіл та дитячих садків. Вони прийматимуть мешканців з 21:00 10 липня і попередньо до 20:00 11 липня. Знайти допомогу можна за такими адресами:
- заклади загальної середньої освіти - №6, №9, №17, №21, №23, №24, №29 та №30;
- заклади дошкільної освіти - №7, №9, №12, №17 і №18.
У цих пунктах містяни зможуть безплатно зарядити мобільні телефони, а за наявності достатньої потужності обладнання - й інші гаджети.
Окрім стаціонарних локацій громади, у місті також продовжує безперервно працювати Пункт Незламності ДСНС, який розташований на вулиці Сергія Табали.
Нагадаємо, сьогодні в Ізюмській громаді Харківської області почались аварійні відключення електроенергії у низці населених пунктів.
Раніше, 8 липня, внаслідок російських обстрілів перебої з електропостачанням були зафіксовані у Полтавській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.
Крім того, 6 липня через атаки російських військ без електропостачання залишилися окремі райони Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.