В Сумах открывают Пункты Несокрушимости из-за перебоев с электричеством

В Сумах открывают 13 стационарных Пунктов Несокрушимости из-за перебоев со светом, которые возникли в результате боевых действий и аварий на сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сумского горсовета.

Соответствующее решение приняла Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Сумской городской общины.

Стационарные пункты разворачивают на базе местных школ и детских садов. Они будут принимать жителей с 21:00 10 июля и предварительно до 20:00 11 июля. Найти помощь можно по следующим адресам:

учреждения общего среднего образования - №6, №9, №17, №21, №23, №24, №29 и №30;

учреждения дошкольного образования - №7, №9, №12, №17 и №18.

В этих пунктах горожане смогут бесплатно зарядить мобильные телефоны, а при наличии достаточной мощности оборудования - и другие гаджеты.

Кроме стационарных локаций громады, в городе также продолжает непрерывно работать Пункт Несокрушимости ГСЧС, расположенный на улице Сергея Табалы.

Напомним, сегодня в Изюмской общине Харьковской области начались аварийные отключения электроэнергии в ряде населенных пунктов.