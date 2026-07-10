ua en ru
Пт, 10 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Сумах открывают Пункты Несокрушимости из-за перебоев с электричеством

21:16 10.07.2026 Пт
1 мин
Полный список адресов, где можно зарядить гаджеты
aimg Валерий Ульяненко
В Сумах открывают Пункты Несокрушимости из-за перебоев с электричеством Фото: Пункт Несокрушимости (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Сумах открывают 13 стационарных Пунктов Несокрушимости из-за перебоев со светом, которые возникли в результате боевых действий и аварий на сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сумского горсовета.

Соответствующее решение приняла Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Сумской городской общины.

Стационарные пункты разворачивают на базе местных школ и детских садов. Они будут принимать жителей с 21:00 10 июля и предварительно до 20:00 11 июля. Найти помощь можно по следующим адресам:

  • учреждения общего среднего образования - №6, №9, №17, №21, №23, №24, №29 и №30;
  • учреждения дошкольного образования - №7, №9, №12, №17 и №18.

В этих пунктах горожане смогут бесплатно зарядить мобильные телефоны, а при наличии достаточной мощности оборудования - и другие гаджеты.

Кроме стационарных локаций громады, в городе также продолжает непрерывно работать Пункт Несокрушимости ГСЧС, расположенный на улице Сергея Табалы.

Напомним, сегодня в Изюмской общине Харьковской области начались аварийные отключения электроэнергии в ряде населенных пунктов.

Ранее, 8 июля, в результате российских обстрелов перебои с электроснабжением были зафиксированы в Полтавской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

Кроме того, 6 июля из-за атак российских войск без электроснабжения остались отдельные районы Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сумы Пункт незламності Электроэнергия
Новости
Послы ЕС согласовали открытие шестого переговорного кластера с Украиной
Послы ЕС согласовали открытие шестого переговорного кластера с Украиной
Аналитика
"Жизнь после ампутации не заканчивается". История иностранца, который ставит на ноги защитников
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Жизнь после ампутации не заканчивается". История иностранца, который ставит на ноги защитников