Головна » Життя » Суспільство

У Сумах розпочали опалювальний сезон: коли буде тепло в квартирах

Суми, Вівторок 28 жовтня 2025 00:25
UA EN RU
У Сумах розпочали опалювальний сезон: коли буде тепло в квартирах Ілюстративне фото: старт опалювального сезону (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Сумах офіційно стартував опалювальний сезон - тепло вже подають у соціальні об’єкти, а мешканці багатоповерхівок відчують його в оселях протягом кількох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника МВА Сергія Кривошеєнко.

"Теплопостачання в місті подається за графіком. Попри складну безпекову ситуацію та постійні загрози, системи працюють стабільно. Ми робимо все, щоб у домівках сумчан було тепло. Команди теплопостачальних підприємств працюють злагоджено, розуміючи важливість стабільного проходження опалювального сезону", - сказано в офіційному повідомленні.

За словами чиновника, стабільна подача тепла по всьому місту потребуватиме від трьох до п’яти днів для повного налаштування систем.

Сергій Кривошеєнко закликає мешканців із розумінням ставитися до поточних процесів і проявити терпіння, адже запуск і регулювання систем опалення потребує часу.

Особливу увагу звертають на роботу команд теплопостачальних підприємств, які діють злагоджено і роблять усе можливе для стабільного проходження опалювального сезону.

Ситуація на Сумщині

Нагадаємо, останнім часом обстріли на території Сумської громади значно посилилися. Удар зазнають житлові квартали, об’єкти критичної інфраструктури та енергетичні системи, що призводить до частих знеструмлень і ускладнює забезпечення життєдіяльності міста.

Наприклад, 27 жовтня зранку частина Сум залишилась без електроенергії через атаку російських військ. В області вводили графіки аварійних відключень світла.

Крім того, після ворожих ударів 15 жовтня АТ "Сумиобленерго" повідомляло про перебої з розподілом електроенергії в частині міста Суми та Сумського району.

