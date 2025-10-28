ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Сумах начали отопительный сезон: когда будет тепло в квартирах

Сумы, Вторник 28 октября 2025 00:25
UA EN RU
В Сумах начали отопительный сезон: когда будет тепло в квартирах Иллюстративное фото: старт отопительного сезона (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Сумах официально стартовал отопительный сезон - тепло уже подают в социальные объекты, а жители многоэтажек почувствуют его в домах в течение нескольких дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника МВА Сергея Кривошеенко.

"Теплоснабжение в городе подается по графику. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и постоянные угрозы, системы работают стабильно. Мы делаем все, чтобы в домах сумчан было тепло. Команды теплоснабжающих предприятий работают слаженно, понимая важность стабильного прохождения отопительного сезона", - сказано в официальном сообщении.

По словам чиновника, стабильная подача тепла по всему городу потребует от трех до пяти дней для полной настройки систем.

Сергей Кривошеенко призывает жителей с пониманием относиться к текущим процессам и проявить терпение, ведь запуск и регулирование систем отопления требует времени.

Особое внимание обращают на работу команд теплоснабжающих предприятий, которые действуют слаженно и делают все возможное для стабильного прохождения отопительного сезона.

Ситуация на Сумщине

Напомним, в последнее время обстрелы на территории Сумской громады значительно усилились. Удар испытывают жилые кварталы, объекты критической инфраструктуры и энергетические системы, что приводит к частым обесточиваниям и затрудняет обеспечение жизнедеятельности города.

Например, 27 октября утром часть Сум осталась без электроэнергии из-за атаки российских войск. В области вводили графики аварийных отключений света.

Кроме того, после вражеских ударов 15 октября АО "Сумыоблэнерго" сообщало о перебоях с распределением электроэнергии в части города Сумы и Сумского района.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отопительный сезон Сумы
Новости
Россия стянула больше всего сил к Покровску, в городе продолжаются бои, - Зеленский
Россия стянула больше всего сил к Покровску, в городе продолжаются бои, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию