В Сумах начали отопительный сезон: когда будет тепло в квартирах

В Сумах официально стартовал отопительный сезон - тепло уже подают в социальные объекты, а жители многоэтажек почувствуют его в домах в течение нескольких дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника МВА Сергея Кривошеенко .

"Теплоснабжение в городе подается по графику. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и постоянные угрозы, системы работают стабильно. Мы делаем все, чтобы в домах сумчан было тепло. Команды теплоснабжающих предприятий работают слаженно, понимая важность стабильного прохождения отопительного сезона", - сказано в официальном сообщении.

По словам чиновника, стабильная подача тепла по всему городу потребует от трех до пяти дней для полной настройки систем.

Сергей Кривошеенко призывает жителей с пониманием относиться к текущим процессам и проявить терпение, ведь запуск и регулирование систем отопления требует времени.

Особое внимание обращают на работу команд теплоснабжающих предприятий, которые действуют слаженно и делают все возможное для стабильного прохождения отопительного сезона.