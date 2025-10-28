В Сумах начали отопительный сезон: когда будет тепло в квартирах
В Сумах официально стартовал отопительный сезон - тепло уже подают в социальные объекты, а жители многоэтажек почувствуют его в домах в течение нескольких дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника МВА Сергея Кривошеенко.
"Теплоснабжение в городе подается по графику. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и постоянные угрозы, системы работают стабильно. Мы делаем все, чтобы в домах сумчан было тепло. Команды теплоснабжающих предприятий работают слаженно, понимая важность стабильного прохождения отопительного сезона", - сказано в официальном сообщении.
По словам чиновника, стабильная подача тепла по всему городу потребует от трех до пяти дней для полной настройки систем.
Сергей Кривошеенко призывает жителей с пониманием относиться к текущим процессам и проявить терпение, ведь запуск и регулирование систем отопления требует времени.
Особое внимание обращают на работу команд теплоснабжающих предприятий, которые действуют слаженно и делают все возможное для стабильного прохождения отопительного сезона.
Ситуация на Сумщине
Напомним, в последнее время обстрелы на территории Сумской громады значительно усилились. Удар испытывают жилые кварталы, объекты критической инфраструктуры и энергетические системы, что приводит к частым обесточиваниям и затрудняет обеспечение жизнедеятельности города.
Например, 27 октября утром часть Сум осталась без электроэнергии из-за атаки российских войск. В области вводили графики аварийных отключений света.
Кроме того, после вражеских ударов 15 октября АО "Сумыоблэнерго" сообщало о перебоях с распределением электроэнергии в части города Сумы и Сумского района.