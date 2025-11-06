У Сумах російський дрон вдарив по дорозі з активним рухом авто (відео)

Удари РФ по Сумах та області

В останні місяці російські загарбники посилили удари по Сумах та навколишніх громадах. Під прицілом росіян цивільна інфраструктура, приватні та багатоповерхові будинки.

Нагадаємо, зранку у вівторок, 4 листопада, окупанти завдали удару по Сумах ударним безпілотником "Молнія". Внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені приватний будинок та нежитлова забудова.

Раніше, 2 листопада, країна-агресорка завдала ракетного удару по селу в Лебединській громаді Сумської області. Було поранено двох цивільних жінок - 55 і 65 років.

За день до цього, 1 листопада, у Сумах стався частковий блекаут в результаті атаки росіян. Вранці в той день окупанти завдали удару по енергетичних об'єктах міста, в результаті чого було поранено 33-річного чоловіка.

Зазначимо, в ніч на 31 жовтня у Сумах ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, внаслідок вибуху виникла пожежа. Літня жінка і неповнолітня дівчина отримали поранення.

В той день, згідно із даними Сумської ОВА, Суми атакували 10 російських безпілотників лише протягом однієї години.