В Сумах российский дрон ударил по дороге с активным движением авто (видео)

Удары РФ по Сумах и области

В последние месяцы российские захватчики усилили удары по Сумах и окрестных громадах. Под прицелом россиян гражданская инфраструктура, частные и многоэтажные дома.

Напомним, утром во вторник, 4 ноября, оккупанты нанесли удар по Сумах ударным беспилотником "Молния". Вследствие вражеского обстрела были повреждены частный дом и нежилая застройка.

Ранее, 2 ноября, страна-агрессор нанесла ракетный удар по селу в Лебединской общине Сумской области. Были ранены две гражданские женщины - 55 и 65 лет.

За день до этого, 1 ноября, в Сумах произошел частичный блэкаут в результате атаки россиян. Утром в тот день оккупанты нанесли удар по энергетическим объектам города, в результате чего был ранен 33-летний мужчина.

Отметим, в ночь на 31 октября в Сумах вражеский дрон попал в многоэтажку, в результате взрыва возник пожар. Пожилая женщина и несовершеннолетняя девушка получили ранения.

В тот день, согласно данным Сумской ОГА, Сумы атаковали 10 российских беспилотников только в течение одного часа.