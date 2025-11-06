RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Сумах российский дрон ударил по дороге с активным движением авто (видео)

Фото: в Сумах дрон попал в дорогу прямо перед автомобилем (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Сумах российский дрон-камикадзе в четверг, 6 ноября, попал в дорогу в нескольких метрах перед автомобилем. Чудом обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря в Telegram.

"В Ковпаковском районе города Сумы зафиксировано попадание вражеского БпЛА в дорожное покрытие", - рассказал он.

Кобзарь отметил, что в результате взрыва был поврежден автомобиль. Он добавил, что пострадавших в результате дроновой атаки нет.

 

Удары РФ по Сумах и области

В последние месяцы российские захватчики усилили удары по Сумах и окрестных громадах. Под прицелом россиян гражданская инфраструктура, частные и многоэтажные дома.

Напомним, утром во вторник, 4 ноября, оккупанты нанесли удар по Сумах ударным беспилотником "Молния". Вследствие вражеского обстрела были повреждены частный дом и нежилая застройка.

Ранее, 2 ноября, страна-агрессор нанесла ракетный удар по селу в Лебединской общине Сумской области. Были ранены две гражданские женщины - 55 и 65 лет.

За день до этого, 1 ноября, в Сумах произошел частичный блэкаут в результате атаки россиян. Утром в тот день оккупанты нанесли удар по энергетическим объектам города, в результате чего был ранен 33-летний мужчина.

Отметим, в ночь на 31 октября в Сумах вражеский дрон попал в многоэтажку, в результате взрыва возник пожар. Пожилая женщина и несовершеннолетняя девушка получили ранения.

В тот день, согласно данным Сумской ОГА, Сумы атаковали 10 российских беспилотников только в течение одного часа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСумыВойна в УкраинеДрони