Війна в Україні

У Сумах російські дрони влучили у житловий будинок та АЗС: є постраждалі (фото)

Автор: Ірина Глухова

Вранці, 25 серпня, Суми знову перебували під прицілом дронів. Росіяни атакували місто двома безпілотниками, один з яких влучив у житловий будинок, інший - в АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнко у Telegram.

"Зранку ворог атакував Суми двома БпЛА, - йдеться у повідомленні.

За даними голови МВА, одне з влучань зафіксовано у житловий будинок. Внаслідок атаки вибито вікна. Двоє людей отримали осколкові поранення, їм надали допомогу на місці та госпіталізували для подальшого обстеження.

Ще один удар росіяни завдали по автозаправній станції. Там виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

 

Обстріл Сум та області

З вечора неділі, 24 серпня, Суми перебували під атакою російських ударних дронів типу "Шахед". У місті лунали вибухи.

За інформацією місцевої влади ворожі безпілотники вдарили по території Сумської громади, ще є влучання на території Роменської громади. На місцях влучань - пожежі.

Загалом протягом ночі РФ випустила по Україні 104 безпілотників з п'яти напрямків. Більшість дронів вдалося збити, проте є влучання у 15 локаціях.

Читайте РБК-Україна
СумиВійна в Україні