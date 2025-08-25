У Сумах російські дрони влучили у житловий будинок та АЗС: є постраждалі (фото)

"Зранку ворог атакував Суми двома БпЛА, - йдеться у повідомленні.

За даними голови МВА, одне з влучань зафіксовано у житловий будинок. Внаслідок атаки вибито вікна. Двоє людей отримали осколкові поранення, їм надали допомогу на місці та госпіталізували для подальшого обстеження.

Ще один удар росіяни завдали по автозаправній станції. Там виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Фото: у Сумах російські дрони влучили у житловий будинок та АЗС (t.me/serhii_kryvosheienko)