В Сумах российские дроны попали в жилой дом и АЗС: есть пострадавшие (фото)

Фото: в Сумах российские дроны попали в жилой дом и АЗС (t.me/serhii_kryvosheienko)
Автор: Ірина Глухова

Утром, 25 августа, Сумы снова находились под прицелом дронов. Россияне атаковали город двумя беспилотниками, один из которых попал в жилой дом, другой - в АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко в Telegram.

"Утром враг атаковал Сумы двумя БПЛА, - говорится в сообщении.

По данным главы МВА, одно из попаданий зафиксировано в жилой дом. В результате атаки выбиты окна. Два человека получили осколочные ранения, им оказали помощь на месте и госпитализировали для дальнейшего обследования.

Еще один удар россияне нанесли по автозаправочной станции. Там возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Информация о повреждениях уточняется.

 

Фото: в Сумах российские дроны попали в жилой дом и АЗС (t.me/serhii_kryvosheienko)

 

Обстрел Сум и области

С вечера воскресенья, 24 августа, Сумы находились под атакой российских ударных дронов типа "Шахед". В городе раздавались взрывы.

По информации местных властей вражеские беспилотники ударили по территории Сумской общины, еще есть попадания на территории Роменской общины. На местах попаданий - пожары.

Всего в течение ночи РФ выпустила по Украине 104 беспилотников с пяти направлений. Большинство дронов удалось сбить, однако есть попадания в 15 локациях.

