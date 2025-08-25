В Сумах российские дроны попали в жилой дом и АЗС: есть пострадавшие (фото)

"Утром враг атаковал Сумы двумя БПЛА, - говорится в сообщении.

По данным главы МВА, одно из попаданий зафиксировано в жилой дом. В результате атаки выбиты окна. Два человека получили осколочные ранения, им оказали помощь на месте и госпитализировали для дальнейшего обследования.

Еще один удар россияне нанесли по автозаправочной станции. Там возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Информация о повреждениях уточняется.

Фото: в Сумах российские дроны попали в жилой дом и АЗС (t.me/serhii_kryvosheienko)