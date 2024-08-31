У Сумах пролунав вибух: військові попереджали про загрозу балістики

Фото: люди в укритті (Getty Images)

Пізно ввечері, 31 серпня, у місті Суми було чутно вибух. Військові попереджали про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" та канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Сумах чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 23:18 До цього, о 23:13 та 23:14 у Повітряних силах повідомили, що існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу та півночі. Оновлено о 23:47 У ПС повідомили про відбій загрози балістичного озброєння. Де оголошено тривогу Станом на 23:28 повітряну тривогу оголосили у північних, деяких центральних, а також у східних областях України.