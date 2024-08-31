В Сумах раздался взрыв: военные предупреждали об угрозе баллистики
Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Поздним вечером, 31 августа, в городе Сумы был слышен взрыв. Военные предупреждали об угрозе баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
"В Сумах слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 23:18
До этого, в 23:13 и 23:14 в Воздушных силах сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения с востока и севера.
Где объявлена тревога
По состоянию на 23:28 воздушную тревогу объявили в северных, некоторых центральных, а также в восточных областях Украины.
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