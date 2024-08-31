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В Сумах раздался взрыв: военные предупреждали об угрозе баллистики

Суббота 31 августа 2024 23:28
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В Сумах раздался взрыв: военные предупреждали об угрозе баллистики Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздним вечером, 31 августа, в городе Сумы был слышен взрыв. Военные предупреждали об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Сумах слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 23:18

До этого, в 23:13 и 23:14 в Воздушных силах сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения с востока и севера.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:28 воздушную тревогу объявили в северных, некоторых центральных, а также в восточных областях Украины.

В Сумах раздался взрыв: военные предупреждали об угрозе баллистики

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