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Росіяни завдали авіаудар по Сумах, через пожежу сталося задимлення, є потерпілі

Суми, П'ятниця 30 серпня 2024 05:13
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Росіяни завдали авіаудар по Сумах, через пожежу сталося задимлення, є потерпілі Фото: через удар РФ по Сумах сталася пожежа, є потерпілі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Місто Суми цієї ночі, 30 серпня, зазнало авіаудару з боку російських окупантів. Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа і фіксується задимлення повітря, також є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію (ОВА) та начальника Сумської міської військової адміністрації (МВА) Олексія Дрозденка.

"Сьогодні вночі ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого здійнялась пожежа", - передали в ОВА.

Також в адміністрації зазначили, що внаслідок цього спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста.

"Тому жителям міста прохання щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки", - йдеться в заяві ОВА.

Дрозденко уточнив, що просять не відкривати вікна через можливе задимлення мешканців районів Веретенівки, Аннівки та Ковпака.

В ОВА також поінформували, що попередньо в результаті ворожого удару є потерпілі. А над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби, й дані щодо наслідків наразі уточнюються.

Як розповів керівник МВА, російський авіаудар прийшовся по північній частині міста Суми.

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Суми Пожежа Авіаудари
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