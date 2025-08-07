ua en ru
У Сумах пролунав вибух на тлі загрози балістики

Четвер 07 серпня 2025 13:59
У Сумах пролунав вибух на тлі загрози балістики Фото: у Сумах пролунав вибух на тлі загрози балістики (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

У Сумах сьогодні вдень, 7 серпня, було чути вибух. У області було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційних подробиць щодо причин та наслідків вибуху, який було чути у обласному центрі, не повідомлялось.

Удари росіян по Сумах

Російські війська регулярно наносять ракетні та дронові удари по Сумам. Так, вчора ввечері, 6 серпня, ворог вкотре атакував Суми. Зафіксовано влучання в цивільну інфраструктуру, на місці прильотів виникли пожежі.

Окрім того, росіяни 5 серпня вдарили ракетою по Сумському району. Внаслідок влучання є жертви. Ракета влучила у сільськогосподарське підприємство. Унаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей.

Також 18 липня російські окупанти завдали ракетно-дронових ударів по Сумах, застосувавши шрапнельні боєприпаси. Ворог свідомо цілить у цивільне населення, використовуючи терористичну тактику.

Раніше, 14 липня, по місту також завдали три атаки дронами. Тоді окупанти вдарили по навчальному закладу, де постраждало шестеро людей, а будівля зазнала значних пошкоджень. Окрім того, безпілотник влучив у медичний заклад.

