РФ вдарила по навчальному закладу в Сумах: постраждали шестеро людей

Фото: РФ вдарила по навчальному закладу в Сумах (t.me/mvs_ukraine)

Російські війська у понеділок, 14 липня, завдали удару по навчальному закладу в Сумах. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомляється, ворог завдав повторного удару по Сумах саме в той момент, коли співробітники ДСНС продовжували роботи на місці попереднього "прильоту". Згодом під удар потрапив медичний заклад. Попередньо, травмовані ще четверо людей. Внаслідок атаки загорілася покрівля триповерхової будівлі. Фото: наслідки удару РФ по навчальному закладу в Сумах (t.me/mvs_ukraine)