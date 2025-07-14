РФ вдарила по навчальному закладу в Сумах: постраждали шестеро людей
Російські війська у понеділок, 14 липня, завдали удару по навчальному закладу в Сумах. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства внутрішніх справ України.
Як повідомляється, ворог завдав повторного удару по Сумах саме в той момент, коли співробітники ДСНС продовжували роботи на місці попереднього "прильоту".
Згодом під удар потрапив медичний заклад. Попередньо, травмовані ще четверо людей. Внаслідок атаки загорілася покрівля триповерхової будівлі.
Фото: наслідки удару РФ по навчальному закладу в Сумах (t.me/mvs_ukraine)
Обстріл Сум 14 липня
Нагадаємо, російські терористи сьогодні тричі атакували дронами місто Суми. Зокрема, вдарили безпілотником по медичному закладу.
Внаслідок атаки безпілотника по медичному закладу Сумської громади сталася пожежа, пошкоджена будівля.
Раніше повідомлялося про одного пораненого.
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