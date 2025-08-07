В Сумах прогремел взрыв на фоне угрозы баллистики

В Сумах сегодня днем, 7 августа, был слышен взрыв. В области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне ".

Официальных подробностей о причинах и последствиях взрыва, который был слышен в областном центре, не сообщалось.

Удары россиян по Сумам

Российские войска регулярно наносят ракетные и дроновые удары по Сумам. Так, вчера вечером, 6 августа, враг в очередной раз атаковал Сумы. Зафиксировано попадание в гражданскую инфраструктуру, на месте прилетов возникли пожары.

Кроме того, россияне 5 августа ударили ракетой по Сумскому району. В результате попадания есть жертвы. Ракета попала в сельскохозяйственное предприятие. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека.

Также 18 июля российские оккупанты нанесли ракетно-дронные удары по Сумах, применив шрапнельные боеприпасы. Враг сознательно целится в гражданское население, используя террористическую тактику.

Ранее, 14 июля, по городу также нанесли три атаки дронами. Тогда оккупанты ударили по учебному заведению, где пострадали шесть человек, а здание получило значительные повреждения. Кроме того, беспилотник попал в медицинское учреждение.