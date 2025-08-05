Росія завдала ракетного удару по Сумщині: є жертви та постраждалі

У Сумському районі внаслідок влучання російської ракети є жертви. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова в Telegram та прокуратуру Сумщини.

Як повідомляють, у вівторок, 5 серпня, близько 10:00 армія РФ завдала ракетного удару по Сумському району. Під вогнем опинився Піщанський старостат Сумської громади. За попередніми даними, ракета влучила у сільськогосподарське підприємство. Унаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей. Також повідомляється про постраждалих - їм надають медичну допомогу. На місці удару працюють рятувальники та екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція. Дані щодо наслідків обстрілу уточнюються. Стало відомо, що унаслідок атаки ворога загинули працівники підприємства- 54-річний та 55-річний чоловіки, також 3 співробітників отримали поранення.