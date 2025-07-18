Окупанти вдарили по Сумах дронами зі шрапнеллю: є поранені

Російські окупанти сьогодні, 18 липня, атакували Суми безпілотниками. Щонайменше один із дронів був начинений шрапнеллю, щоб постраждало більше людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. мера Сум Артема Кобзара в Telegram і голову Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова в Telegram .

"Сьогодні наше місто знову було атаковане безпілотником. Це було влучання в нежитлове приміщення. Безпілотник був начинений шрапнеллю, щоб максимально нашкодити людям", - розповів Кобзар.

Він уточнив, що щонайменше двоє людей дістали поранення. Вони перебувають у лікарні.

Мер додав, що на місці атаки працюють відповідні служби. Подальшу інформацію він пообіцяв розкрити окремо.

Зі свого боку Григоров розповів, що ударів було два. Перший дрон атакував місто близько 13:00, а другий - приблизно за годину. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі.

"Унаслідок одного з ударів постраждали троє мирних жителів. Усіх доставили до лікаря, їм надається необхідна допомога", - додав він.