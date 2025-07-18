Окупанти вдарили по Сумах дронами зі шрапнеллю: є поранені
Російські окупанти сьогодні, 18 липня, атакували Суми безпілотниками. Щонайменше один із дронів був начинений шрапнеллю, щоб постраждало більше людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. мера Сум Артема Кобзара в Telegram і голову Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова в Telegram.
"Сьогодні наше місто знову було атаковане безпілотником. Це було влучання в нежитлове приміщення. Безпілотник був начинений шрапнеллю, щоб максимально нашкодити людям", - розповів Кобзар.
Він уточнив, що щонайменше двоє людей дістали поранення. Вони перебувають у лікарні.
Мер додав, що на місці атаки працюють відповідні служби. Подальшу інформацію він пообіцяв розкрити окремо.
Зі свого боку Григоров розповів, що ударів було два. Перший дрон атакував місто близько 13:00, а другий - приблизно за годину. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі.
"Унаслідок одного з ударів постраждали троє мирних жителів. Усіх доставили до лікаря, їм надається необхідна допомога", - додав він.
Росіяни використовують шрапнель у дронах
Нагадаємо, ще 10 червня начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що росіяни оснащують дрони "Шахед" шрапнельною бойовою частиною.
Він уточнив, що під час вибуху дрона елементи ураження поширюються на великій площі. Це несе смертельну загрозу для мирних жителів.
Ігнат звернув увагу, що саме тому під час атак українців просять не виходити на вулиці і не стояти біля вікон.
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