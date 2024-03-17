У Сумах пролунали вибухи

Зазначається, що вибухів було кілька. Перший пролунав приблизно о 15:50, а через дві хвилини було чути другий.

Наразі в Сумській області, та деяких інших регіонах, триває повітряна тривога.

Перед тим в командуванні Повітряних сил Збройних сил України попередили про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Також військові заявили, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження у регіонах.

Оновлено о 17:00: Ціллю ворога була інфраструктура Сум

Як заявили в Сумській обласній військовій адміністрації, війська РФ завдали два удари по інфраструктурі міста Суми.

"На місці прильотів працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Російські удари по Сумах та області

Нагадаємо, перед тим, ввечері 15 березня, війська РФ завдали ракетного удару по Конотопу Сумської області. Зокрема, під атаку потрапила цивільна інфраструктура міста.

Раніше, 14 березня, внаслідок ворожого обстрілу у Сумській області відключилась високовольтна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго". Сьогодні стало відомо, що внаслідок вчорашніх ракетно-авіаційних ударів РФ по радіотехнічним об'єктам Сумської області загинув інженер. Загалом тоді було пошкоджено чотири таких системи.

Крім того, вчора російські війська обстріляли місто Середино-Буда в Сумській області. Унаслідок цього постраждало чотири людини.

Також повідомлялося, що у Сумах оголосили траур за загиблими внаслідок атаки росіян 13 березня. На місці трагедії розбирали завали. 14 березня стало відомо, що в Сумах з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло ще однієї людини, і загальна кількість жертв збільшилася до трьох. Загалом аварійно-пошукові роботи на місці ворожої атаки тривали чотири дні.