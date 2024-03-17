У Сумах пролунали вибухи

У Сумах було чути вибухи сьогодні вдень, 17 березня, під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Суми".
Зазначається, що вибухів було кілька. Перший пролунав приблизно о 15:50, а через дві хвилини було чути другий.
Наразі в Сумській області, та деяких інших регіонах, триває повітряна тривога.
Перед тим в командуванні Повітряних сил Збройних сил України попередили про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Також військові заявили, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження у регіонах.
Оновлено о 17:00: Ціллю ворога була інфраструктура Сум
Як заявили в Сумській обласній військовій адміністрації, війська РФ завдали два удари по інфраструктурі міста Суми.
"На місці прильотів працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, перед тим, ввечері 15 березня, війська РФ завдали ракетного удару по Конотопу Сумської області. Зокрема, під атаку потрапила цивільна інфраструктура міста.
Раніше, 14 березня, внаслідок ворожого обстрілу у Сумській області відключилась високовольтна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго". Сьогодні стало відомо, що внаслідок вчорашніх ракетно-авіаційних ударів РФ по радіотехнічним об'єктам Сумської області загинув інженер. Загалом тоді було пошкоджено чотири таких системи.
Крім того, вчора російські війська обстріляли місто Середино-Буда в Сумській області. Унаслідок цього постраждало чотири людини.
Також повідомлялося, що у Сумах оголосили траур за загиблими внаслідок атаки росіян 13 березня. На місці трагедії розбирали завали. 14 березня стало відомо, що в Сумах з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло ще однієї людини, і загальна кількість жертв збільшилася до трьох. Загалом аварійно-пошукові роботи на місці ворожої атаки тривали чотири дні.
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