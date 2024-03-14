У Сумах оголосили траур за загиблими внаслідок вчорашньої атаки, завали ще розбирають

У Сумах оголосили траур за загиблими внаслідок атаки росіян 13 березня. На місці трагедії ще розбирають завали, під ними можуть бути люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської МВА Олексія Дрозденка у Telegram.

Він зазначив, що сьогодні та завтра у Сумах оголосили жалобу за жертвами російської атаки.

Речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка у коментарі "Суспільному" повідомив, що зранку у Сумах відновили пошукові роботи. Їх зупинили вчора, оскільки була загроза повторного загоряння. Зранку рятувальники почали розбирати завали.

"Дійсно є інформація, що під завалами можуть знаходитись люди", - сказав він.

Наразі залишається невідомим, скільки ще людей можуть бути під завалами зруйнованого будинку.

Удар по місту Суми

Нагадаємо, вночі 13 березня росіяни вдарили по Сумах. Ворожий дрон-камікадзе влучив у житлову п'ятиповерхівку. За попередніми даними, було зруйновано 15 квартир, 30 - пошкоджено.

З-під завалів врятували 10 осіб. Повідомлялося, що внаслідок атаки є жертви, спочатку їх кількість не називали.

Вчора з-під завалів будинку рятувальники деблокували тіла двох загиблих осіб.