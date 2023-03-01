У Сумах пролунали вибухи

Сьогодні, 1 березня, мешканці Сум почули вибухи. Повітряну тривогу в Сумській області поки не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Суми ".

Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальної інформації про подію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мешканці Сумської області сьогодні почули вибухи. Їхньою причиною була робота систем протиповітряної оборони.

Також ми писали, що окупанти завдали ракетного удару по об'єктах інфраструктури під Кременчуком.

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