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У Сумах пролунали вибухи

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Суми, Середа 01 березня 2023 21:30
У Сумах пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Сумах пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 1 березня, мешканці Сум почули вибухи. Повітряну тривогу в Сумській області поки не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Суми".

Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальної інформації про подію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мешканці Сумської області сьогодні почули вибухи. Їхньою причиною була робота систем протиповітряної оборони.

Також ми писали, що окупанти завдали ракетного удару по об'єктах інфраструктури під Кременчуком.

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Сумська область вибухи Війна Росії проти України
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