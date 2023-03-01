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В Сумах прозвучали взрывы

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Сумы, Среда 01 марта 2023 21:30
В Сумах прозвучали взрывы Иллюстративное фото: в Сумах прозвучали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 1 марта, жители Сум услышали взрывы. Воздушную тревогу в Сумской области пока не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Суми".

Официальные источники пока не раскрывали более детальной информации о происшествии.

Напомним, ранее стало известно, что жители Сумской области сегодня услышали взрывы. Их причиной была работа систем противовоздушной обороны.

Также мы писали, что оккупанты нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры под Кременчугом.

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