В Сумах прозвучали взрывы

Сегодня, 1 марта, жители Сум услышали взрывы. Воздушную тревогу в Сумской области пока не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Суми ".

Официальные источники пока не раскрывали более детальной информации о происшествии.

Напомним, ранее стало известно, что жители Сумской области сегодня услышали взрывы. Их причиной была работа систем противовоздушной обороны.

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