В Сумах "прильот" реактивного дрона біля багатоповерхівки, є поранені

За два дні до цього, 15 липня, окупанти завдали ударів по густонаселених районах Сум. Унаслідок атаки КАБами постраждали понад 20 людей, кілька з них отримали тяжкі поранення.

Того ж дня російська авіація атакувала й інші населені пункти Сумської громади. Загарбники скинули шість КАБів на людне місце, внаслідок чого загинули мирні жителі, а десятки людей дістали поранення.