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В Сумах "прилет" реактивного дрона возле многоэтажки, есть раненые

21:55 20.07.2026 Пн
2 мин
В результате удара пострадали по меньшей мере три человека
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия удара вражеского дрона по Сумам (t.me/hryhorov_oleg)

Вечером в понедельник, 20 июля, россияне ударили по Сумам реактивным беспилотником, попадание произошло у многоэтажки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской ОВА Олега Григорова и сообщение и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря.

"В этот вечер россияне нанесли удар беспилотником по жилому сектору Сум. Предварительно, враг применил реактивный БПЛА. В результате попадания поврежден многоэтажный жилой дом", - рассказал Григоров.

Он отметил, что пострадали по меньшей мере два человека, они получают всю необходимую помощь. Кобзарь отметил, что в результате удара возник пожар.

На месте попадания работают все соответствующие службы, идет ликвидация последствий обстрела.

Григоров заметил, что сохраняется угроза повторных ударов и призвал местных жителей находиться в безопасных местах.

Позже Кобзарь сообщил, что количество раненых в результате удара вражеского дрона возросло до трех - пострадали женщина и двое детей.

"Одного ребенка доставили в больницу. Информация о его состоянии уточняется. "Второму ребенку и женщине помощь оказали без госпитализации", - рассказал он.

Напомним, в ночь на 17 июля российские войска совершили очередную массированную атаку на Сумы. Враг сбросил на город пять управляемых авиабомб (КАБ), в результате чего были поражены гражданские объекты.

За два дня до этого, 15 июля, оккупанты нанесли удары по густонаселенным районам Сум. В результате атаки КАБами пострадали более 20 человек, несколько из них получили тяжелые ранения.

В тот же день российская авиация атаковала и другие населенные пункты Сумской общины. Захватчики сбросили шесть КАБов на людное место, в результате чего погибли мирные жители, а десятки человек получили ранения.

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