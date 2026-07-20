В Сумах "прилет" реактивного дрона возле многоэтажки, есть раненые

"В этот вечер россияне нанесли удар беспилотником по жилому сектору Сум. Предварительно, враг применил реактивный БПЛА. В результате попадания поврежден многоэтажный жилой дом", - рассказал Григоров.

Он отметил, что пострадали по меньшей мере два человека, они получают всю необходимую помощь. Кобзарь отметил, что в результате удара возник пожар.

На месте попадания работают все соответствующие службы, идет ликвидация последствий обстрела.

Григоров заметил, что сохраняется угроза повторных ударов и призвал местных жителей находиться в безопасных местах.

Позже Кобзарь сообщил, что количество раненых в результате удара вражеского дрона возросло до трех - пострадали женщина и двое детей.

"Одного ребенка доставили в больницу. Информация о его состоянии уточняется. "Второму ребенку и женщине помощь оказали без госпитализации", - рассказал он.

Напомним, в ночь на 17 июля российские войска совершили очередную массированную атаку на Сумы. Враг сбросил на город пять управляемых авиабомб (КАБ), в результате чего были поражены гражданские объекты.