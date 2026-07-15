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У Сумах вже понад 20 постраждалих внаслідок удару КАБами

21:34 15.07.2026 Ср
2 хв
Четверо поранених перебувають у важкому стані
aimg Валерій Ульяненко
У Сумах вже понад 20 постраждалих внаслідок удару КАБами Фото: наслідки ворожого удару по Сумах (t.me/hryhorov_oleg)
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Кількість постраждалих внаслідок ранкового удару керованими авіабомбами по Сумах зросла до 21 особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Він зазначив, що внаслідок атаки росіян загинули троє людей - 75-річна жінка та двоє чоловіків віком 54 і 77 років.

"Постраждала 21 людина. Наразі 8 - перебувають у лікарнях, серед них - двоє дітей. У важкому стані - четверо постраждалих: 16-річний підліток, 75-річна жінка та двоє чоловіків віком 62 і 35 років. Їх прооперували", - розповів Григоров.

Начальник ОВА заявив, що стан пацієнтів залишається важким, і додав, що медики продовжують надавати всю необхідну допомогу.

За словами Григорова, внаслідок обстрілу пошкоджено більше ніж 10 будівель, серед яких медичні заклади, житлові будинки та офісні будівлі.

"Вибито сотні вікон. Також пошкоджено й знищено цивільні автомобілі, припарковані поблизу епіцентру удару. Ліквідація наслідків атаки триває", - повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали шести ударів КАБами по Сумах. Одна з авіабомб влучила поблизу медичних закладів - у районі з жвавим рухом людей і транспорту. Інші удари припали на об'єкти інфраструктури.

Григоров заявив, що це черговий свідомий удар окупантів по мирному населенню, оскільки в епіцентрі одного з влучань перебували цивільні й транспорт.

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