У Сумах "приліт" дрона біля житлового масиву: є постраждалі

Удар "Цирконом" по Сумській області

Нагадаємо, сьогодні, 14 листопада, вранці в Сумах прогримів потужний вибух. "Приліт" був на околиці міста і зачепив дорожнє покриття, розповів в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

Як з'ясувалося, для атаки росіяни, найімовірніше, застосували гіперзвукову ракету "Циркон".

Унаслідок інциденту постраждалих і загиблих не було. Однак пошкоджено ділянку дороги в напрямку Старого Села, що тимчасово обмежило рух транспорту.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що вранці по Сумській області могла бути застосована ракета типу "Циркон".

Варто зауважити, що в ніч на 14 листопада окупанти завдали по Україні масованого удару. Більшість дронів і ракет вони спрямували на Київ. Зокрема, росіяни використовували гіперзвукові ракети "Кинджал" і крилаті ракети "Калібр".