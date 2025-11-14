В Сумах "прилет" дрона возле жилого массива: есть пострадавшие

"В Сумах произошло попадание беспилотника в Заречном районе города, вблизи жилого массива и проезжей части", - рассказал Кривошеенко.

Фото: последствия российского удара по Сумам (t.me/serhii_kryvosheienko)

По его словам, пострадали три человека, среди которых 14-летний подросток. Двое находились в общественном транспорте в момент удара.

Взрослым предоставили медицинскую помощь на месте, а ребенка доставили в больницу. Все пострадавшие получили легкие травмы.

Глава ГВА уточнил, что в зданиях неподалеку от "прилета" выбиты 14 окон, две балконные рамы. Также выбиты окна магазина.