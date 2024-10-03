У Сумах після обстрілів воду даватимуть по годинах, але вона буде не у всіх
Енергетики почали відновлювати енергопостачання в Сумах після ранкового ворожого удару. Однак об'єкти водоканалу поки що працюють за допомогою альтернативних джерел живлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумської міської ради.
За дами міськради, воду в Сумах подаватимуть з 18:00 до 22:00 з пониженим тиском. Але підкачувальні насоси ЦТП будуть знеструмлені, отже вода до верхніх поверхів не доходитиме.
"Сумчани, виявіть людяність та добросусідство, допоможіть жителям верхніх поверхів поповнити запаси води. Ми - згуртована громада, яка з честю проходить найважчі випробування!", - наголосили в міській раді.
Нагадаємо, що ще вночі сьогодні в Сумах виникли проблеми зі світлом. В результаті чого були введені аварійні відключення.
Вже по обіді Міненерго повідомило, що через обстріли у шести областях України відключали світло. Більше того у кількох регіонах навіть фіксувалися збої у русі поїздів.
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