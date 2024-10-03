Через обстріли у 6 областях України відключали світло, це вплинуло і на рух поїздів

Через обстріли у шести областях України відключали світло. Зокрема, у кількох регіонах фіксувалися збої у русі поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго .

"За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях", - йдеться у повідомленні.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу відключались повітряні лінії, при цьому знеструмлювались побутові споживачі та залізниця, зокрема були збої у русі поїздів.

"Живлення частково відновлено. Також внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено", - констатували енергетики.

Донецька область

У Донецькій області внаслідок бойових дій вимикалась підстанція, знеструмлювалось кілька повітряних ліній, побутові споживачі у двох районах, а також залізниця та шахти.

"Загалом на момент інциденту у шахтах перебувало 532 працівники. Живлення відновлено", - зазначили в Міненерго.

Київська, Одеська області, Прикарпаття

У Київській, Одеській та Івано-Франківській областях внаслідок атаки БПЛА пошкоджено повітряні лінії та обладнання підстанцій.

"У Київській області внаслідок пошкоджень знеструмлювались побутові споживачі, у Одеській області - знеструмлювалась залізниця (були порушення в русі потягів) та побутові споживачі. Живлення частково відновлено", - зазначили у відомстві.

Чернігівська область

У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключилась повітряна лінія, знеструмлювались 344 абоненти.