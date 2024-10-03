В Сумах после обстрелов воду будут давать по часам, но она будет не у всех

Энергетики начали возобновлять энергоснабжение в Сумах после утреннего вражеского удара. Однако объекты водоканала пока работают с помощью альтернативных источников питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумский городской совет.

По дамам горсовета, воду в Сумах будут подавать с 18:00 до 22:00 с пониженным давлением. Но подкачивающие насосы ЦТП будут обесточены, так что вода до верхних этажей не будет доходить. "Сумчане, проявите человечность и добрососедство, помогите жителям верхних этажей пополнить запасы воды. Мы - сплоченная община, которая с честью проходит самые тяжелые испытания!", - подчеркнули в городском совете.