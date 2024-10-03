У Сумах частково зникло світло

У Сумах зранку 3 жовтня фіксуються проблеми зі світлом. Сталося аварійне відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденка у Telegram.

Як повідомляло "Укренерго", сьогодні в Україні не планують обмежувати споживання електроенергії, тобто графіків відключення не прогнозується. При цьому українців закликають заощадливо користуватися електроенергією, особливо у пікові години.

"Енергетики роблять усе для ліквідації аварійної ситуації", - йдеться у повідомленні.

"Сумиобленерго" повідомило, у Сумському районі та в місті Сумах сталося тимчасове аварійне вимкнення світла.

Як повідомляють у мережі, у деяких районах міста Суми зникло світло.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Сумах зафіксували значне погіршення якості повітря. У місті спостерігається значна задимленість.

Як пояснила місцева влада, дим у Сумах через ворожі обстріли і загоряння сухої трави.

Варто додати, що у Києві зранку 3 жовтня також фіксують погіршення якості повітря. Причина цього - пожежі в екосистемах. Жителів столиці закликають за можливості не виходити на вулицю.

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