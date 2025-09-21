В Сумах після ударів дронів спалахнула масштабна пожежа: в ДСНС показали наслідки

Ворог постійно атакує Суми

Нагадаємо, 11 вересня у центрі Сум ворожий безпілотник влучив у символ міста - Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ. Хоч на той час у соборі було багато прихожан, обійшлося без постраждалих.

Також в Сумах росіяни влучили по території одного з навчальних закладів, внаслідок чого низка будівель отримали пошкодження та часткові руйнування. В одному з них виникла пожежа.

Крім того, 12 вересня, росіяни атакували дронами Суми. Ворог влучив у нежитлове приміщення, внаслідок чого сталася пожежа.