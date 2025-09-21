В Сумах після ударів дронів спалахнула масштабна пожежа: в ДСНС показали наслідки

Вночі 21 вересня після російської атаки зайнялися склади в Зарічному районі Сум.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Вночі місцеві жителі почули три вибухи. Вони сталися в Зарічному районі, де влучили безпілотники по складських приміщеннях. Після ударів почалася пожежа.
Вогонь охопив нежитлові приміщення на значній площі та швидко розповсюдився через горючі конструкції. Масштаб пожежі ускладнював роботу рятувальників.
ДСНС оперативно ліквідувала усі осередки загоряння та обстежила територію. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, 11 вересня у центрі Сум ворожий безпілотник влучив у символ міста - Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ. Хоч на той час у соборі було багато прихожан, обійшлося без постраждалих.
Також в Сумах росіяни влучили по території одного з навчальних закладів, внаслідок чого низка будівель отримали пошкодження та часткові руйнування. В одному з них виникла пожежа.
Крім того, 12 вересня, росіяни атакували дронами Суми. Ворог влучив у нежитлове приміщення, внаслідок чого сталася пожежа.