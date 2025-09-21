UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

В Сумах після ударів дронів спалахнула масштабна пожежа: в ДСНС показали наслідки

Фото: у Сумах удари дронів спричинили масштабне загоряння на складах (t.me/dsns)
Автор: Савченко Юлія

Вночі 21 вересня після російської атаки зайнялися склади в Зарічному районі Сум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Вночі місцеві жителі почули три вибухи. Вони сталися в Зарічному районі, де влучили безпілотники по складських приміщеннях. Після ударів почалася пожежа.

Вогонь охопив нежитлові приміщення на значній площі та швидко розповсюдився через горючі конструкції. Масштаб пожежі ускладнював роботу рятувальників.

ДСНС оперативно ліквідувала усі осередки загоряння та обстежила територію. Обійшлося без постраждалих. 

 

 

Ворог постійно атакує Суми

Нагадаємо, 11 вересня у центрі Сум ворожий безпілотник влучив у символ міста - Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ. Хоч на той час у соборі було багато прихожан, обійшлося без постраждалих.

Також в Сумах росіяни влучили по території одного з навчальних закладів, внаслідок чого низка будівель отримали пошкодження та часткові руйнування. В одному з них виникла пожежа.

Крім того, 12 вересня, росіяни атакували дронами Суми. Ворог влучив у нежитлове приміщення, внаслідок чого сталася пожежа.

Читайте РБК-Україна в Google News
СумиДСНСАтака дронів