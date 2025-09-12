ua en ru
Росія вдарила по Сумах дронами: горить нежитлове приміщення

П'ятниця 12 вересня 2025 07:08
Росія вдарила по Сумах дронами: горить нежитлове приміщення Фото: на опублікованому кадрі було видно пожежу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У п'ятницю зранку, 12 вересня, росіяни атакували дронами місто Суми. Ворог влучив у нежитлове приміщення, внаслідок чого сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram виконуючого обов'язки міського голови Артема Кобзара.

"Два вибухи, які сьогодні чули всі в місті - це приліт ворожих безпілотників по нежитловому приміщенню", - заявив Кобзар.

Він додав, що інформація щодо поранених або загиблих уточнюється. Також в.о. мера показав перші кадри наслідків атаки, на яких видно пожежу.

Росія вдарила по Сумах дронами: горить нежитлове приміщення

Оновлено о 07:25

Глава Сумської ОВА Олег Григоров уточнив, що росіяни вдарили по промисловій зоні на околиці міста. На місці атаки наразі пожежа, пошкоджено транспорт та нежитлові будівлі.

"Там міг перебувати охоронець, наразі з ним немає зв’язку. Через загрозу повторних ударів фахівці ДСНС не можуть розпочати рятувально-пошукові роботи та ліквідацію наслідків. На 7:00 за медичною допомогою ніхто не звертався", - додав він.

Оновлено о 07:40

Григоров повідомив, що аварійно-пошукові роботи та ліквідація наслідків атаки ще триває.

Росія вдарила по Сумах дронами: горить нежитлове приміщення

Обстріл Сум

Нагадаємо, що приблизно з шостої ранку у Сумах було чути кілька звуків вибухів. Напередодні військові інформували, що в області зафіксовано ворожі безпілотники.

Також ми писали, що ворог атакував Суми у ніч проти 11 вересня. Тоді росіяни влучили по території одного з навчальних закладів, внаслідок чого низка будівель отримали пошкодження та часткові руйнування. В одному з них виникла пожежа.

Суми Війна в Україні
