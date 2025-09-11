ua en ru
Атака по святині й символу міста: ворожий дрон влучив у собор у центрі Сум (фото)

Четвер 11 вересня 2025 11:46
Атака по святині й символу міста: ворожий дрон влучив у собор у центрі Сум (фото) Російський дрон пошкодив Свято-Воскресенський кафедральний собор у Сумах (фото: wikipedia.org/User/Andruha80)
Автор: Ірина Костенко

У центрі Сум ворожий безпілотник влучив у символ міста - Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ. При цьому там було чимало прихожан, тривала літургія.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Сумської ОДА - начальника обласної військової адміністрації Олега Григорова у Facebook.

Що відомо про пошкодження святині в Сумах

Згідно з інформацією посадовця, внаслідок чергової атаки РФ ворожий безпілотник влучив у собор - символ міста в центрі Сум.

"Внаслідок удару російського дрона є пошкодження", - поділився Григоров.

Атака по святині й символу міста: ворожий дрон влучив у собор у центрі Сум (фото)Дрон РФ влучив у собор в Сумах (фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

Він додав, що на місці працюють усі необхідні служби. Триває обстеження території.

Атака по святині й символу міста: ворожий дрон влучив у собор у центрі Сум (фото)Наслідки ворожого удару (фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

Крім того, очільник ОВА нагадав, що Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ:

  • найстаріша кам'яна будівля Сум;
  • пам'ятка архітектури національного значення.

"Атака по такій святині - ще одне свідчення цинічних злочинів Росії проти цивільних і нашої культурної спадщини", - наголосив він.

Атака по святині й символу міста: ворожий дрон влучив у собор у центрі Сум (фото)Публікація Григорова (скриншот: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

Чи є постраждалі внаслідок ворожої атаки

Дещо згодом начальник ОВА повідомив, що внаслідок ворожого удару по собору в центрі Сум ніхто, на щастя, не постраждав.

"Станом на 11:00 до медиків не звертався ніхто - ні працівники та відвідувачі собору, ні перехожі", - написав він у своєму Telegram.

Атака по святині й символу міста: ворожий дрон влучив у собор у центрі Сум (фото)Повідомлення щодо відсутності постраждалих (скриншот: t.me/hryhorov_oleg)

Тим часом начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що під час ворожої атаки по центру Сум "у Свято-Воскресенському кафедральному соборі було чимало прихожан".

Він уточнив, що жінки у цей момент пекли просфори.

"Тривала літургія, люди стояли в молитві... Але ж, не забуваймо, що наш храм, - то фортеця! Не зможуть нас здолати", - зацитував посадовець Владику Мефодія.

За його словами, ніхто з вірян не постраждав.

Атака по святині й символу міста: ворожий дрон влучив у собор у центрі Сум (фото)Публікація Кривошеєнка (скриншот: facebook.com/serhiikryvosheienko)

Нагадаємо, вчора ввечері та сьогодні, 11 вересня, вночі російські війська вкотре атакували Україну дронами. Повітряна тривога лунала переважно у північних та східних регіонах.

Близько 01:00 у Сумах пролунали вибухи. У Сумській ОВА повідомили про атаку ударних дронів на Зарічний район міста.

Відомо, що безпілотники вдарили по житловому сектору й по будівлі навчального закладу. На місці влучання спалахнула пожежа.

Дещо згодом у ДСНС показали кадри наслідків ворожого удару по обласному центру.

Читайте також, який вигляд мала будівля Сумської ОВА після удару РФ 26 липня.

Суми Сумська область Українська платформа "Собор" ПЦУ Атака дронів
