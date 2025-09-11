Атака по святині й символу міста: ворожий дрон влучив у собор у центрі Сум (фото)

У центрі Сум ворожий безпілотник влучив у символ міста - Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ. При цьому там було чимало прихожан, тривала літургія.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Сумської ОДА - начальника обласної військової адміністрації Олега Григорова у Facebook.

Що відомо про пошкодження святині в Сумах

Згідно з інформацією посадовця, внаслідок чергової атаки РФ ворожий безпілотник влучив у собор - символ міста в центрі Сум.

"Внаслідок удару російського дрона є пошкодження", - поділився Григоров.

Дрон РФ влучив у собор в Сумах (фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

Він додав, що на місці працюють усі необхідні служби. Триває обстеження території.

Наслідки ворожого удару (фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

Крім того, очільник ОВА нагадав, що Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ:

найстаріша кам'яна будівля Сум;

пам'ятка архітектури національного значення.

"Атака по такій святині - ще одне свідчення цинічних злочинів Росії проти цивільних і нашої культурної спадщини", - наголосив він.

Публікація Григорова (скриншот: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

Чи є постраждалі внаслідок ворожої атаки

Дещо згодом начальник ОВА повідомив, що внаслідок ворожого удару по собору в центрі Сум ніхто, на щастя, не постраждав.

"Станом на 11:00 до медиків не звертався ніхто - ні працівники та відвідувачі собору, ні перехожі", - написав він у своєму Telegram.

Повідомлення щодо відсутності постраждалих (скриншот: t.me/hryhorov_oleg)

Тим часом начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що під час ворожої атаки по центру Сум "у Свято-Воскресенському кафедральному соборі було чимало прихожан".

Він уточнив, що жінки у цей момент пекли просфори.

"Тривала літургія, люди стояли в молитві... Але ж, не забуваймо, що наш храм, - то фортеця! Не зможуть нас здолати", - зацитував посадовець Владику Мефодія.

За його словами, ніхто з вірян не постраждав.

Публікація Кривошеєнка (скриншот: facebook.com/serhiikryvosheienko)