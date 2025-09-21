В Сумах после ударов дронов вспыхнул масштабный пожар: в ГСЧС показали последствия

Ночью местные жители услышали три взрыва. Они произошли в Заречном районе, где попали беспилотники по складским помещениям. После ударов начался пожар.

Огонь охватил нежилые помещения на значительной площади и быстро распространился через горючие конструкции. Масштаб пожара усложнял работу спасателей.

ГСЧС оперативно ликвидировала все очаги возгорания и обследовала территорию. Обошлось без пострадавших.