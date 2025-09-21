В Сумах после ударов дронов вспыхнул масштабный пожар: в ГСЧС показали последствия

Ночью 21 сентября после российской атаки занялись склады в Заречном районе Сум.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Ночью местные жители услышали три взрыва. Они произошли в Заречном районе, где попали беспилотники по складским помещениям. После ударов начался пожар.
Огонь охватил нежилые помещения на значительной площади и быстро распространился через горючие конструкции. Масштаб пожара усложнял работу спасателей.
ГСЧС оперативно ликвидировала все очаги возгорания и обследовала территорию. Обошлось без пострадавших.
Напомним, 11 сентября в центре Сум вражеский беспилотник попал в символ города - Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ. Хотя в то время в соборе было много прихожан, обошлось без пострадавших.
Также в Сумах россияне попали по территории одного из учебных заведений, в результате чего ряд зданий получили повреждения и частичные разрушения. В одном из них возник пожар.
Кроме того, 12 сентября, россияне атаковали дронами Сумы. Враг попал в нежилое помещение, в результате чего произошел пожар.