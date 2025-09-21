RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Сумах после ударов дронов вспыхнул масштабный пожар: в ГСЧС показали последствия

Фото: в Сумах удары дронов вызвали масштабное возгорание на складах (t.me/dsns)
Автор: Савченко Юлія

Ночью 21 сентября после российской атаки занялись склады в Заречном районе Сум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Ночью местные жители услышали три взрыва. Они произошли в Заречном районе, где попали беспилотники по складским помещениям. После ударов начался пожар.

Огонь охватил нежилые помещения на значительной площади и быстро распространился через горючие конструкции. Масштаб пожара усложнял работу спасателей.

ГСЧС оперативно ликвидировала все очаги возгорания и обследовала территорию. Обошлось без пострадавших.

 

 

 

Враг постоянно атакует Сумы

Напомним, 11 сентября в центре Сум вражеский беспилотник попал в символ города - Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ. Хотя в то время в соборе было много прихожан, обошлось без пострадавших.

Также в Сумах россияне попали по территории одного из учебных заведений, в результате чего ряд зданий получили повреждения и частичные разрушения. В одном из них возник пожар.

Кроме того, 12 сентября, россияне атаковали дронами Сумы. Враг попал в нежилое помещение, в результате чего произошел пожар.

Читайте РБК-Украина в Google News
СумыГСЧСАтака дронов