У Сумах після обстрілу РФ пожежа і сильне задимлення: людей просять закрити вікна

Сьогодні, 13 листопада, росіяни завдали удару по промисловій зоні Сум. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа та задимлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Сумської ОВА і Сумської міськради в Telegram.
"Сьогодні після обіду російський БпЛА атакував територію одного з підприємств у промисловому районі Сум. Загорілися матеріали на виробничій ділянці. За попередньою інформацією - без постраждалих", - повідомили в ОВА.
Наразі на місці влучання працюють екстрені служби, рятувальники ліквідують пожежу та обстежують територію.
"Через атаку в місті спостерігається задимлення. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України вже проводять заміри якості атмосферного повітря", - попередили місцевих жителів.
Поки триває перевірка, сумчанам необхідно:
Сумська міська рада повідомила, що стовп диму, який містяни побачили після обіду, був наслідком удару ворожого безпілотника.
Нагадаємо, у середу, 12 листопада, Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Внаслідок обстрілу частина Сум залишилась без світла.
Відключення світла стали жорсткішими після масштабного обстрілу росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада. Тоді росіяни завдали комбінованого удару дронами та ракетами "Кинджал" і "Калібр".
"Центренерго" повідомило, що цей обстріл був наймасованішим за весь час повномасштабної війни. Її ТЕС - Зміївська та Трипільська - повністю припинили генерувати електроенергію.
В понеділок, 10 листопада, міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила, що енергетики розпочали відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС, проте жодних деталей не повідомила.