У Сумах після обстрілу РФ пожежа і сильне задимлення: людей просять закрити вікна

"Сьогодні після обіду російський БпЛА атакував територію одного з підприємств у промисловому районі Сум. Загорілися матеріали на виробничій ділянці. За попередньою інформацією - без постраждалих", - повідомили в ОВА.

Наразі на місці влучання працюють екстрені служби, рятувальники ліквідують пожежу та обстежують територію.

"Через атаку в місті спостерігається задимлення. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України вже проводять заміри якості атмосферного повітря", - попередили місцевих жителів.

Поки триває перевірка, сумчанам необхідно:

зачинити вікна і за наявності очищувача повітря увімкнути його максимальний режим роботи;

якомога менше перебування на відкритому повітрі;

пити більше води.

Фото: наслідки удару ворожого дрона по Сумах (t.me/sumskamiskarada)

Сумська міська рада повідомила, що стовп диму, який містяни побачили після обіду, був наслідком удару ворожого безпілотника.