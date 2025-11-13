В Сумах после обстрела РФ пожар и сильное задымление: людей просят закрыть окна

"Сегодня после обеда российский БПЛА атаковал территорию одного из предприятий в промышленном районе Сум. Загорелись материалы на производственном участке. По предварительной информации - без пострадавших", - сообщили в ОГА.

Сейчас на месте попадания работают экстренные службы, спасатели ликвидируют пожар и обследуют территорию.

"Из-за атаки в городе наблюдается задымление. Специалисты областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины уже проводят замеры качества атмосферного воздуха", - предупредили местных жителей.

Пока идет проверка, сумчанам необходимо:

закрыть окна и при наличии очистителя воздуха включить его максимальный режим работы;

как можно меньше пребывания на открытом воздухе;

пить больше воды.

Фото: последствия удара вражеского дрона по Сумам (t.me/sumskamiskarada)

Сумской городской совет сообщил, что столб дыма, который горожане увидели после обеда, был следствием удара вражеского беспилотника.