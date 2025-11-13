ua en ru
У Сумах після обстрілу РФ пожежа і сильне задимлення: людей просять закрити вікна

Суми, Четвер 13 листопада 2025 16:53
У Сумах після обстрілу РФ пожежа і сильне задимлення: людей просять закрити вікна Фото: РФ завдала 13 листопада удару по Сумах із застосуванням дронів-камікадзе (facebook.com/Сергій Крук)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 13 листопада, росіяни завдали удару по промисловій зоні Сум. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа та задимлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Сумської ОВА і Сумської міськради в Telegram.

"Сьогодні після обіду російський БпЛА атакував територію одного з підприємств у промисловому районі Сум. Загорілися матеріали на виробничій ділянці. За попередньою інформацією - без постраждалих", - повідомили в ОВА.

Наразі на місці влучання працюють екстрені служби, рятувальники ліквідують пожежу та обстежують територію.

"Через атаку в місті спостерігається задимлення. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України вже проводять заміри якості атмосферного повітря", - попередили місцевих жителів.

Поки триває перевірка, сумчанам необхідно:

  • зачинити вікна і за наявності очищувача повітря увімкнути його максимальний режим роботи;
  • якомога менше перебування на відкритому повітрі;
  • пити більше води.

У Сумах після обстрілу РФ пожежа і сильне задимлення: людей просять закрити вікнаФото: наслідки удару ворожого дрона по Сумах (t.me/sumskamiskarada)

Сумська міська рада повідомила, що стовп диму, який містяни побачили після обіду, був наслідком удару ворожого безпілотника.

Нагадаємо, у середу, 12 листопада, Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Внаслідок обстрілу частина Сум залишилась без світла.

Відключення світла стали жорсткішими після масштабного обстрілу росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада. Тоді росіяни завдали комбінованого удару дронами та ракетами "Кинджал" і "Калібр".

"Центренерго" повідомило, що цей обстріл був наймасованішим за весь час повномасштабної війни. Її ТЕС - Зміївська та Трипільська - повністю припинили генерувати електроенергію.

В понеділок, 10 листопада, міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила, що енергетики розпочали відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС, проте жодних деталей не повідомила.

