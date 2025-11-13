У Сумах після обстрілу РФ пожежа і сильне задимлення: людей просять закрити вікна

Сьогодні, 13 листопада, росіяни завдали удару по промисловій зоні Сум. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа та задимлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Сумської ОВА і Сумської міськради в Telegram.