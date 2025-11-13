В Сумах после обстрела РФ пожар и сильное задымление: людей просят закрыть окна
Сегодня, 13 ноября, россияне нанесли удар по промышленной зоне Сум. В результате обстрела произошел масштабный пожар и задымление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Сумской ОВА и Сумского горсовета в Telegram.
"Сегодня после обеда российский БПЛА атаковал территорию одного из предприятий в промышленном районе Сум. Загорелись материалы на производственном участке. По предварительной информации - без пострадавших", - сообщили в ОГА.
Сейчас на месте попадания работают экстренные службы, спасатели ликвидируют пожар и обследуют территорию.
"Из-за атаки в городе наблюдается задымление. Специалисты областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины уже проводят замеры качества атмосферного воздуха", - предупредили местных жителей.
Пока идет проверка, сумчанам необходимо:
- закрыть окна и при наличии очистителя воздуха включить его максимальный режим работы;
- как можно меньше пребывания на открытом воздухе;
- пить больше воды.
Фото: последствия удара вражеского дрона по Сумам (t.me/sumskamiskarada)
Сумской городской совет сообщил, что столб дыма, который горожане увидели после обеда, был следствием удара вражеского беспилотника.
Напомним, в среду, 12 ноября, Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Сумщины. В результате обстрела часть Сум осталась без света.
Отключения света стали более жесткими после масштабного обстрела россиян по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября. Тогда россияне нанесли комбинированный удар дронами и ракетами "Кинжал" и "Калибр".
"Центрэнерго" сообщило, что этот обстрел был самым массированным за все время полномасштабной войны. Ее ТЭС - Змиевская и Трипольская - полностью прекратили генерировать электроэнергию.
В понедельник, 10 ноября, министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что энергетики начали восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС, однако никаких деталей не сообщила.