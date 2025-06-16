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У Сумах переселенцям безоплатно лікують зуби: хто і як може звернутися

Понеділок 16 червня 2025 20:01
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У Сумах переселенцям безоплатно лікують зуби: хто і як може звернутися Фото: У Сумах переселенцям безкоштовно лікують зуби (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Сумах переселенці можуть безоплатно отримати стоматологічну допомогу. Її надають у "Клінічній лікарні святого Пантелеймона".

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Сумську міську раду.

Проєкт з безоплатної стоматологічної допомоги для внутрішньо переміщених осіб у Сумах стартував у травні 2025 року за підтримки благодійної організації "БФ Мув Юкрейн" і триватиме до 31 липня.

Прийом здійснюється для переселенців, які можуть отримати:

  • обстеження ротової порожнини;
  • терапевтичне та хірургічне лікування;
  • професійну гігієну зубів;
  • профілактичні стоматологічні послуги.

Пацієнти з гострим болем приймаються поза чергою.

Як звернутися

Для запису потрібно зателефонувати на гарячу лінію КНП "Клінічна лікарня святого Пантелеймона": 0 800 333 103.

Програма охоплює всіх внутрішньо переміщених осіб, які нині проживають у Сумах або області.

Раніше РБК-Україна писало, що в 2025 році в Україні оновили програми підтримки для внутрішньо переміщених осіб. Переселенці можуть отримувати щомісячну фінансову допомогу, компенсацію за житло, соціальні послуги та психологічну підтримку. Держава також пропонує безкоштовне навчання, розширила програму "Муніципальна няня" та реалізує нові формати підтримки, як-от "Гроші ходять за людиною" і Центри життєстійкості.

Крім державної допомоги, українці отримують підтримку від міжнародних організацій, зокрема фінансування виплат, субсидій на оренду житла та психосоціальних програм. Система охоплює як матеріальні, так і емоційні потреби переселенців.

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Суми Внутрішньо переміщені особи
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