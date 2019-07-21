В Луганской обл. зафиксировано препятствование работы ОИК

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Было зафиксировано установку сцены и аппаратуры прямо напротив здания ОИК

В городе Лисичанск, который относится к 107 одномандатному избирательному округу Луганской области, было зафиксировано несанкционированную установку сцены и аппаратуры для проведения шумных массовых мероприятий, прямо напротив здания ОИК во время голосования на выборах в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Гражданской сети "Опора".

Как отмечается, неизвестные лица напротив здания окружной избирательной комиссии округа №107, что находится на вул. Юношеская, 78 города Лисичанск, установили сцену, которую оборудовано звуковой аппаратурой (акустические системы, усилители звука и т. п) с автономной электростанцией.

"Вероятно, что такие действия совершаются с целью воспрепятствования нормальной деятельности окружной избирательной комиссии, срыва заседания комиссии и препятствование установлению итогов голосования в одномандатном избирательном округе №107", - говорится в сообщении.

Отмечается, что никаких согласований на установку этой сцены со звуковой аппаратурой ни Лисичанский городской совет, ни исполнительный комитет не предоставляли. В Лисичанский городской совет и его исполнительный комитет не поступало обращений от физических или юридических лиц относительно установления этой сцены со звуковой аппаратурой.

Напомним, в день голосования на внеочередных выборах в Верховную раду следователи полиции открыли более 40 дел о нарушении избирательного процесса.

Отметим, по состоянию на 17:00 полиция зафиксировала 1614 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства в день выборов. Составлен 41 административный протокол и открыто 33 уголовных производств.