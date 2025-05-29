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У Сумах чути незвичний шум: мерія пояснила, що це і чи є небезпека

Суми, Четвер 29 травня 2025 15:21
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У Сумах чути незвичний шум: мерія пояснила, що це і чи є небезпека Фото: у Сумах чути незвичний шум (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Містян Сум стривожив гучний шум, що лунає в місті. Однак, як відомо, даний процес не становить жодної загрози для мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. сумського міського голови Артема Кобзаря.

"Шановні сумчани! Сьогодні у місті можна почути незвичний шум. Повідомляю, що це - наслідок робіт на одному з підприємств", - наголосив Кобзар.

За його словами, процес є контрольованим та не становить жодної загрози для мешканців..

Водночас в.о. сумського міського голови попередив жителів Сум, що можливе продовження подібного шуму і завтра, 30 травня.

Ситуація в Сумській області

Нагадаємо, що ще наприкінці березня кілька західних ЗМІ повідомляли про те, що війська Російської Федерації готуються до нового військовий наступ на Україну.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський своєю чергою заявляв, що Росія фактично вже почала наступ на Сумську та Харківську області.

Варто додати, що вчора, 28 травня, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко оцінив, чи є на сьогодні загроза для Сум.

На фоні цього у Сумах навіть продовжили дистанційне навчання для дитсадків і гуртків до кінця літа.

Також було визначено умови, коли деякі діти зможуть займатися у спортивних секціях.

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Суми Війна Росії проти України
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