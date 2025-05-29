В Сумах слышен необычный шум: мэрия объяснила, что это и есть ли опасность

Горожан Сум встревожил громкий шум, раздающийся в городе. Однако, как известно, данный процесс не представляет никакой угрозы для жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. сумского городского головы Артема Кобзаря.